В Пионерском парке Ялты вандалы разгромили туалет

В Ялте разгромили общественный туалет. Фото: Янина Павленко/telegram

Вечером в среду, 24 ноября, неустановленные лица разбили туалет в Пионерском парке Ялты, сообщила глава местной администрации Янина Павленко. Правоохранителям предстоит установить личности хулиганов по записям камер видеонаблюдения.

- Полегчало кому-то? Вчера вечером неизвестные с непонятной целью разгромили туалет в Пионерском парке. Если к разрисованным стенам мы уже привыкли и регулярно их красим, то такое «искусство» познаем не так часто, - сообщила градоначальница.

Нарушителей привлекут к ответственности.

Напомним, ранее в Евпатории задержали троих хулиганов, разрисовавших памятник нацистской символикой. Нарушителям грозит штраф до 40 тысяч рублей.

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