В Феодосии задержан мужчина, пытавшийся сжечь автомобиль своей родственницы

В Феодосии полицейские установили подозреваемого в покушении на повреждение имущества путем поджога Фото: Архив "КП"

В Феодосии правоохранители задержали мужчину, который пытался повредить автомобиль своей родственницы путем поджога, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Выяснилось, что 61-лтений местный житель после конфликта с потерпевшей повредил ее автомобиль, вырвав крышку бензобака. После этого мужчина зацепил носовой платок в области горловины топливного бака и поджег его спичками, а затем ушел.

Мужчина зацепил носовой платок в области горловины топливного бака и поджег его спичками. Фото: пресс-служба МВД по РК

- Со слов подозреваемого, он ожидал, что автомобиль после запала бензобака сгорит полностью, - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, части 2 статьи 167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога, не доведенное до конца по независящим от него обстоятельствам). Нарушителю грозит лишение свободы сроком до пяти лет. В настоящий момент он находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что пьяный феодосиец поджег квартиру, в результате погибли два человека. Мужчина во всем признался, правоохранители продолжают расследование.

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