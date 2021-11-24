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Здоровье24 ноября 2021 13:59

Уровень заболеваемости Covid-19 в Крыму превышает среднероссийский показатель

При этом количество регионов в РФ, где отмечается рост заболеваемости Covid-19, уменьшилось
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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В Крыму заболеваемость Covid-19 выше средней по России

В Крыму заболеваемость Covid-19 выше средней по России

Фото: Архив "КП"

Крым оказался в числе регионов, где уровень заболеваемости коронавирусом выше среднероссийского, сообщила на совещании с президентом России Владимиром Путиным вице-премьер Татьяна Голикова.

При этом количество регионов, где отмечается рост заболеваемости Covid-19, значительно уменьшилось. Так, в пик пандемии он был отмечен в 78 регионах, а по итогам 45-ой недели таких регионов 33.

- Среднероссийский показатель заболеваемости сегодня превышен в пяти регионах. Это Новгородская, Амурская, Томская области, Хабаровский край и Республика Крым, - сообщила вице-премьер.

Напомним, в последние дни на территории Республики Крым наблюдается снижение суточного прироста инфицированных коронавирусом. Так, за последние 24 часа в регионе зафиксировали 702 случая заболевания.

Ранее сообщалось, что в Симферополе открыли пункт вакцинации для иностранных граждан. Процедура осуществляется платно.

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