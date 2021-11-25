Десятки улиц Симферополя остались без воды 25 ноября

Жителям перечисленных улиц стоит запастись питьевой водой Фото: Архив "КП"

В Симферополе и Симферопольском районе 25 ноября десятки улиц остались без воды из-за ремонтных работ, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».

Так, до 08.00 часов 26 ноября будет ограничено водоснабжение по адресам: улица Киевская (частично), улица Степная, улица Заречная, переулок Строительный, СТ «Дзержинец», село Мирное, село Богдановка, улица Железнодорожная, поселок Давыдовка, поселок Молодежное (2, 3, 4, 5), пгт. ГРЭС, пгт. Аграрное, пгт. Комсомольское, село Укромное, СНТ «Энергетик», микрорайон Москольцо (улица Кечкеметская (частично), улица Ростовская, улица Гагарина, улица Набережная, улица Смольная, улица Никанорова, улица Л. Чайкиной, улица Шалфейная, улица Вишневая, улица Полюсная, улица Донская и т.д.), микрорайон Жигулина роща (улица Ракетная, улица Ларионова, улица Битумная, переулок Салгирный, улица Джанкойская, улица Весенняя, улица Ким, улица Мелитопольская, улица Пехотинцев, улица Чокрак, улица Берекет, улица Генчлик и т.д.).

Кроме того, до 18.00 будет ограничено холодное водоснабжение по адресу: улица бульвар Франко, улица Менделеева, улица Дзержинского, улица Декабристов, улица Тренева, улица Шполянской, улица Георгия Морозова, улица Набережная, улица Февральская, проспект Кирова, улица Зои Жильцовой, а также прилегающие улицы и переулки.

Ранее сообщалось, что 25 ноября в Крыму и Севастополе день пройдет без осадков.

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