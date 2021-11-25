В Симферополе внук похитил у своей бабушки 100 тысяч рублей

За кражу средств с карты нарушителю грозит до 6 лет тюрьмы Фото: Архив "КП"

В полицию обратилась 89-летняя жительница Симферополя с заявлением о краже 100 тысяч рублей с ее банковской карты, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Выяснилось, что средства похитил ее 30-летний внук. Потерпевшая попросила его около полугода назад снять небольшую сумму денег.

- После этого парень сохранил себе на мобильное устройство данные и пароль карты и на протяжении полугода совершал перевод денежных средств на свой счет, - говорится в сообщении.

Нарушитель признался в преступлении, объяснив, что тратил средства на свои нужды. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств). Нарушителю грозит до шести лет лишения свободы. В настоящий момент он находится под подпиской о невыезде.

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