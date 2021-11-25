В Крыму намерены разрешить ночную работу заведений общепита

В настоящее время для ночных заведений действует запрет на работу с 23.00 до 08.00 Фото: Архив "КП"

Заведениям общественного питания в Крыму намерены разрешить работать ночью, сообщили в пресс-службе главы республики по итогам рабочего совещания, посвященного ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции в регионе.

Сейчас для ночных заведений в Крыму действует запрет на работу с 23.00 до 08.00. Планируется также изменить правила предоставления сертификатов о вакцинации. На практике выяснилось, что процесс проверки кодов и сверки документов значительно тормозит работу торговых сетей.

- Договорились, что, если человек показал свой сертификат и QR-код, то ему не нужно будет предъявлять документы, чтобы подтвердить свою личность еще раз. Предложения уже разрабатываются на федеральном уровне, с нашей стороны они будут дополнены исчерпывающими мерами, - приводит пресс-служба слова главы РК Сергея Аксенова.

С 21 ноября в регионе наблюдается постепенное снижение суточного прироста инфицированных Covid-19. Однако ситуация с коронавирусом в Крыму остается напряженной - показатели все еще высоки.

Напомним, с 25 октября допуск в общественные места в Крыму осуществляется при предъявлении QR-кодов. Это предусмотрено новой редакцией указа главы региона Сергея Аксенова о введении режима готовности к ЧС из-за коронавируса.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50