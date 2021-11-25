Авиакомпания «Аэрофлот» отменила рейс Мурманск – Симферополь

Авиакомпания отменила рейс Мурманск – Симферополь. Фото: Аэропорт «Мурманск»/Вконтакте

Авиакомпания «Аэрофлот» отменила рейс из мурманского аэропорта в Симферополь, сообщили на официальном сайте воздушной гавани. О причинах отмены рейса не сообщается. Воздушное судно должно было вылететь из аэропорта в 17.20. Изменения коснулись рейса СУ 2968.

Подробно уточнить информацию о задержках рейсов, начале движения воздушных судов, прибытии в мурманский аэропорт можно в представительствах авиакомпаний, а также в справочной аэропорта.

Напомним, летом этого года рейс из Симферополя в Москву отменили, так как одному пассажиру стало плохо. После пятичасовой задержки стало ясно, что самолет никуда не полетит. Только половина пассажиров смогла перебронировать билеты, улетев другим рейсом. Для остальных мест в самолете не хватило. В гостинице никого не разместили по причине отсутствия мест. Только спустя пять часов ожидая пассажирам предложили еду, практически перед отменой рейса.

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