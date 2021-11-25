Утром в Симферополе на перекрестке улиц Гагарина и Гайдара произошло ДТП

В Симферополе на перекрестке улиц Гагарина и Гайдара столкнулись легковушки. Фото: Dmitry Visota / Facebook

Сегодня утром, 25 ноября, в Симферополе на перекрестке улиц Гагарина и Гайдара столкнулись два легковых автомобиля. Очевидцы поделились фото в соцсетях.

Временно из-за ДТП на перекрестке образовалась автомобильная пробка. В настоящий момент, согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», дорожного затора нет.

Данные сервиса "Яндекс.Пробки"

Напомним, днем 24 ноября в Питкярантском районе Карелии опрокинулся туристический автобус из Севастополя. Всего в салоне находились 37 человек: два водителя, 34 туриста и экскурсовод. В числе туристов - студенты Севастопольского государственного университета, которые приехали в Карелию на отдых, и сопровождающие. Медпомощь потребовалась шести пассажирам, пять из которых доставлены в больницу.

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