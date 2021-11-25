Утром в ДТП под Алуштой погибли два человека

В Алуште устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погибли люди. Фото: пресс-служба МВД по РК

Утром 25 ноября на дороге Алушта – Ялта в районе поселка Малый Маяк произошло ДТП, в котором погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Установлено, что водитель автомобиля «Hyundai Accent», двигаясь со стороны Ялты в сторону Алушты, выехал на полосу встречного движения, не справился с управлением и вылетел на обочину дороги.

- В результате дорожно-транспортного происшествия погиб 39-летний водитель и 44-летний пассажир переднего сидения. Еще один 43-летний пассажир госпитализирован в алуштинскую центральную городскую больницу, - говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего в настоящий момент выясняются сотрудниками полиции.

Напомним, утром 25 ноября в Симферополе на перекрестке улиц Гагарина и Гайдара произошло ДТП. Временно на улицах образовались дорожные заторы.

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