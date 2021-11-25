Старинное зеркало из Ливадийского дворца выставили на продажу

Зеркало из Ливадийского дворца. Фото: Алик Якушенков/История Ялты (старая Ялта)/FB

В соцсети появилась публикация, в которой идет речь об предмете интерьера из дворца на Южном берегу Крыма.

- Налетай - подешевело! Продается шикарное зеркало прямиком из Ливадийского дворца. Думаю, о том, какими путями оно попало к нынешним владельцам, можно написать пухлый детективный роман, - такой пост появился в соцсети.

Иллюстрацией к нему стали фотографии самого объекта продажи.

Публикация вызвала живой интерес у пользователей соцсети, и автор, отвечая на вопросы предоставил дополнительную информацию:

- Представьте себе, получил ответ от владельцев, интересная версия! «Перед Ялтинской конференцией (встреча «Большой тройки» в феврале 1945 года, - Ред.) старую мебель из дворца выбрасывали меняли на новую. Население разбирало по домам».

Попутно выяснилось правота пользователя, заявившего:

- Хорошо бы смыть эту дешевую позднюю раскраску, должна быть позолота!

Оказалось, что действительно «она изначально была золоченая, но позже покрашена бронзянкой и цветочки кто-то раскрасил сам».

Нашлись и шутники:

- Не Арина Новосельская продает? Хотя нет, министр культуры Крыма сидит в тюрьме. Ее арестовали до суда.

Общее же мнение было единодушным:

- Нужно купить зеркало и вернуть в Ливадийский дворец.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50