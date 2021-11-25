Не все города и районы Крыма готовы к снегопадам

ГИБДД сообщила о неготовности городов и районов Крыма к снегопадам. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Некоторые города и районы Крыма не готовы к ликвидации последствий снегопада на дорогах, сообщил начальник УГИБДД МВД по Крыму Анатолий Борисенко во время совещания по вопросам ЖКХ.

По его словам, у администраций Бахчисарайского, Белогорского, Красногвардейского, Раздольненского, Нижнегорского, Кировского, Первомайского, Советского, Симферопольского районов отсутствует собственная техника и запасы противогололедных материалов.

- У остальных муниципальных округов и районов техника имеется в недостаточном количестве, – сообщил Борисенко.

Он уточнил, что, например, в Симферополе для содержания 850 километров дорог имеется только 12 единиц спецтехники. Некоторые муниципалитеты заключили договоры на обслуживание с госпредприятием «Крымавтодор», которое может не справиться с большим количеством обращений. По данным ГИБДД, парк «Крымавтодора» включает 216 единиц техники, предназначенной для расчистки дорог. Также подготовлено 13,1 тысячи тонн песка и 1,7 тысячи тонн соли. А вот химических реагентов нет совсем. Практика прошлого года показала, что ГУП «Крымавтодор» использовал до 2,5 тысячи тонн песчано-солевой смеси в сутки. Соответственно, имеющихся в настоящий момент запасов хватит максимум на 6 суток.

Еще одна проблема - отсутствие в Крыму проектов содержания автомобильных дорог, поэтому нет обоснованного требования к нужному количеству техники и противогололедных материалов.

- Исходя из вышеперечисленных фактов, подрядная организация, осуществляющая содержание автомобильных дорог и улиц Республики Крым до настоящего времени, я считаю, не готова в полном объеме к выполнению обязанностей по содержанию улично-дорожной сети, – заключил начальник УГИБДД.

Ранее сообщалось,что коммунальные службы Симферополя продолжают готовить город к зиме. На складах крымской столицы порядка двухсот тон антигололедного реагента.

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