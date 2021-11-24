Коммунальные службы Симферополя продолжают готовить город к земе

Крымские коммунальщики продолжают готовиться к заморозкам Фото: Архив "КП"

В Симферополе идет активная подготовка к зиме, уже этой ночью обещают заморозки. На складах Симферополя порядка двухсот тон антигололедного реагента, на этот сезон закупили еще тысячу.

- На сегодняшний день по городу установлено 247 боксов для реагента. Они расположены рядом с остановками общественного транспорта, в местах скопления граждан и возле пешеходных дорожек. У нас на базе для погрузки реагента дежурят две единицы техники и водители. Мы готовы к ухудшению погодных условий, - рассказал «Крым 24» директор муниципального бюджетного учреждения «Город» Антон Гумен.

Большая часть машин - трансформеры. В теплое время года с их помощью поливают газоны и чистят дорожное полотно улиц, а зимой технику используют для посыпки дорог реагентом. Одновременно одна машина может захватывать до четырех метров дороги. Скорость подачи смеси рабочие регулируют вручную.

Ранее сообщалось, что на Южном берегу Крыма утепляют к зиме пальмы. Теплолюбивым растениям укутывают основание.

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