На Южном берегу Крыма утепляют к зиме пальмы

Растения готовят к зиме. Фото: Николай Носков/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

Ноябрь дает о себе знать – на Крымском полуострове с каждым днем становится прохладнее. Гости и жители южного края старательно укутываются в шарфы и куртки, готовятся к зиме и в Никитском ботаническом саду.

- Вот и пальмы с юкками скоро «валенки-чулочки» будут примерять, чтобы «ножки» не замерзли, - такой пост сопровождает видео пресс-службы Никитского сада.

В кадре сотрудники Сада, которые заботливо утепляют растения-неженки.

Делается все, чтобы свести на нет негативное влияние пониженных температур на гостей из субтропиков. Ведь и на Южном берегу Крыма бывают заморозки и снегопады. Матушка Метелица уже пару раз заглядывала на Ай-Петри.

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