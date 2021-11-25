В Ялте восьмиклассник разгромил унитаз в общественном туалете, взорвав в нем петарду

Восьмиклассник петардой разнес унитаз в ялтинском общественном туалете. Фото: Янина Павленко/telegram

Правоохранители установили личность нарушителя, который разгромил унитаз в общественном туалете Пионерского парка Ялты, сообщили в МВД по Республике Крым.

Напомним, инцидент произошел в среду, 24 ноября. Глава местной администрации посетовала, что если к разрисованным к стенам уже привыкли и регулярно их красят, то такое «искусство» в городе встречается не так часто.

Нарушителем оказался несовершеннолетний ученик 8 класса 2008 года рождения. Подросток во всем сознался и пояснил, что разгром устроил ради забавы, кинув в унитаз петарду.

Нарушителем оказался ученик одной из местных школ. Фото: скриншот из видео/пресс-служба МВД по РК

- В отношении законного представителя несовершеннолетнего составлен административный протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Решение по административному материалу будет выносить комиссия по делам несовершеннолетних администрации Ялты, - говорится в сообщении.

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