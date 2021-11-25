«Черноморнефтегаз» предлагает с нового года крымским потребителям закупать газ на бирже

ГУП "Черноморнефтегаз" предлагает потребителям в Крыму и Севастополе перейти с 1 января 2022 года на новую процедуру закупки газа — на бирже Фото: Архив "КП"

«Черноморнефтегаз» с нового года хочет изменить правила закупки газа для крупных потребителей, что может серьезно отразиться на розничной цене ресурса и пошатнуть энергетическую безопасность Крыма и Севастополя.

Как пишет Коммерсант, «Черноморнефтегаз» предложил предприятиям полуострова покупать голубое топливо по 100-процентной предоплате за месяц, объясняя такое решение существенным снижением объемов собственной добычи и необходимостью докупать ресурс на бирже. Ввиду этого и без того убыточное предприятие испытывает дефицит средств на обязательные расходы.

Крупные газопотребители Крыма считают, что такие меры приведут к росту цен на топливо и электроэнергию. В частности, в «КрымТЭЦ» заявили, что газ является для предприятия главной статьей расходов, а изменения повлекут большие финансовые потери. Работа с другими поставщиками для крымских компаний не представляется возможной ввиду санкций, а выход на биржу для «КрымТЭЦ» закрыт, так как компания торгует по регулируемым тарифам и не сможет заложить в них рыночную стоимость газа.

Пока «Черноморнефтегаз» продает ресурс крупным потребителям полуострова по общероссийским правилам, установленным постановлением правительства №162. Действующая цена составляет около 5,72 тысячи рублей за 1 тысячу кубов. В предлагаемом «Черноморнефтегаз» документе речь идет о расчетной стоимости в 6,516 тысячи рублей на первое полугодие.

Ранее сообщалось, что с нового года хлеб в Крыму подорожает на 10%. Социальная булка будет стоить 10 рублей.

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