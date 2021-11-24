С нового года хлеб в Крыму подорожает на 10%

Цены на хлебную продукцию увеличатся в пределах трех рублей. Фото: Архив "КП"

Коронавирус все же отразился на крымских потребителях. Из-за активного роста цен на зерно на мировом рынке производители хлеба на полуострове поднимают цены на хлеб. Уже с начала следующего года батоны и булки станут дороже на 10%.

По словам генерального директора АО «Крымхлеб» Андрей Венжеги, по сравнению с прошлым годом рост цен на сырье составил от 8% до 200%.

- Мы просим увеличить стоимость хлебных изделий в пределах 10% в связи с резким ростом цен на продукты питания, - отмечает гендиректор. – Всего за 9 месяцев мы перевыполнили годовой план по прибыли, но в четвертом квартале ушли в минус по доходу. Сейчас ценой за хлеб мы не покрываем даже сырьевую себестоимость.

Так, с 1 января 2022 года добро-пшеничный и добро-ржаной хлеб, который раньше стоил по 9 рублей, будет стоить 10 рублей. Цены на остальную продукцию увеличатся в пределах трех рублей.

Напомним, с 2014 года цены на хлеб приходится увеличивать третий раз. Первый рост цен произошел в 2018 году в связи с засухой и неурожаем. Стоимость зерна на тот момент подскочила на 30-45%. Последний раз повышение цен отмечалось в сентябре прошлого года. Тогда подорожали на 10% практически все сорта хлеба, кроме социальных.

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