В Керчи бывший борец с наркотиками приговорен к тюрьме за пособничество наркоторговле

Экс-сотрудник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Керчи приговорен к восьми годам тюрьмы за пособничество наркоторговле Фото: Архив "КП"

Бывший сотрудник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Керчи приговорен к тюремному сроку за пособничество наркоторговле, сообщили в пресс-службе Керченского городского суда, пишет КИА.

Подсудимый делал наркотические «закладки», после чего передавал информацию об их нахождении своему ранее судимому подельнику для последующего сбыта.

За это бывший правоохранитель получал 12,5 тысячи рублей. Мужчина признан виновным и приговорен к восьми годам колонии строгого режима, как и его подельник, который признал свою вину в полном объеме.

Ранее сообщалось, что за неуплату алиментов на содержание подростка крымчанке грозит 2 года тюрьмы. С ноября 2015 года женщина заплатила всего 1300 рублей.

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