На второй этап ремонт дорог в Евпатории израсходуют 200 миллионов рублей

Второй этап ремонта дорог в Евпатории обойдется в 200 миллионов рублей Фото: "КП" Архив

Второй этап ремонта дорожного полотна в Евпатории намерены завершить до 30 декабря 2021 года. Об этом говорится в Распоряжении главы Республики Крым, опубликованном на официальном портале крымского правительства. На эти цели потребуется 200 миллионов 656 тысяч рублей.

- Определить Общество с ограниченной ответственностью «Региональная строительная компания» единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Ремонт улично-дорожной сети городского округа Евпатория Республики Крым. 2-ой этап, - сказано в документе.

Ранее сообщалось, что в Симферополе приступили к ремонту внутридворовых проездов по 9 адресам: Кржижановского 8-12, Тренева 2, Гагарина 42, Киевская 98А, Героев Сталинграда 19, 23, 25, 29, 31, 35, Марка Донского 20, Битакская 11, Аральская 67, а также на бульваре Франко 21. Завершение работ намечено на конец текущего года.

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