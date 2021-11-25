В Симферополе приступили к ремонту внутридворовых проездов по 9 адресам

В Симферополе выполняется ремонт внутридворовых проездов. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе выполняется ремонт внутридворовых проездов за счет средств муниципального бюджета по ряду адресов, сообщил начальник департамента городского хозяйства местной администрации Романа Гусынин.

По его словам, работы на дворовых территориях многоквартирных домов будет выполнены по 9 адресам: Кржижановского 8-12, Тренева 2, Гагарина 42, Киевская 98А, Героев Сталинграда 19, 23, 25, 29, 31, 35, Марка Донского 20, Битакская 11, Аральская 67, а также на бульваре Франко 21.

- На сегодняшний день заключены все контракты. На объектах будут проведены работы по установке бордюрного камня, асфальтированию тротуаров и укладке верхнего слоя покрытия на проезжей части, - отметил Роман Гусынин.

Начальник департамента городского хозяйства отметил, что стоимость всех работ составляет 25 миллионов рублей. Кроме того, дополнительно выделено 23,5 миллиона рублей на ремонт дворового проезда по улице Маршала Жукова, 35-37. Завершение ремонта намечено на конец текущего года.

Ранее сообщалось, что благоустройство площади имени Ленина в Симферополе завершится в конце 2021 года. Подрядчик увеличил производственные мощности на объекте. Также на финальной стадии находятся работы на площади имени Куйбышева. Рабочие заканчивают облицовку фонтана и устанавливают уличную мебель. Срок сдачи объекта намечен на 1 декабря текущего года.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50