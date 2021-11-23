Финал благоустройства площади имени Куйбышева в Симферополе перенесли на 1 декабря

Финал благоустройства площади имени Куйбышева уже близок. Фото: Кирилл Бабеев / Facebook

На площади имени Куйбышева в Симферополе приступили к вывозу строительного мусора и уборке. Как сообщил глава местной администрации Валентин Демидов, на объекте также завершается облицовка фонтана и устанавливается элементы благоустройства. По его словам, все работы на общественной территории намерены завершить к 1 декабря.

Кроме того, выполнены работы по благоустройству в большинстве дворов. В рабочем порядке устраняются замечания по качеству и по документации.

- На улице Залесской, по информации подрядчика, до конца текущей недели завершат асфальтирование и работы по монтажу уличного освещения. На улице Лермонтова до конца недели должны уложить тротуарную плитку, - сообщил Демидов.

В настоящий момент завершаются работы и во дворе на улице Никанорова, после этого дополнительные силы и технику подрядчик перебросит на улицу Бела Куна.

- На площади имени Куйбышева подрядчик закончит работы до 1 декабря. Сейчас выполняется вывоз строительного мусора, уборка, завершают облицовку фонтана, устанавливают уличную мебель, - уточнил градоначальник.

Напомним, ремонт площади имени Куйбышева находится на финальной стадии. Изначально благоустройство планировали завершить в октябре. Однако по ряду причин сроки сдвинусь. В частности, на площади обнаружили незаконное строение, которое впоследствии успешно демонтировали.

Ранее сообщалось, что автор проекта площади имени Куйбышева в Симферополе раскритиковал его реализацию. По его мнению, центральную конструкцию нужно заменить.

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