Автор проекта площади имени Куйбышева в Симферополе раскритиковал его реализацию

Автор проекта площади Куйбышева в Симферополе потребовал заменить центральную конструкцию. Фото: Кирилл Бабеев / Facebook

Один из авторов проекта благоустройства площади имени Куйбышева в Симферополе архитектор Кирилл Бабеев раскритиковал реализацию проектных решений. По его словам, необходимо заменить центральную конструкцию - теневой навес вокруг фонтана.

- Очень жаль, что администрация не настаивает на согласовании важных проектных изменений с авторским коллективом. Это непрофессионально и недальновидно. На площади могла бы появиться новая достопримечательность и эффектная фотозона в виде изящного теневого навеса с качелями и зеркальной подшивкой кровли, но, видимо, не в этот раз, – прокомментировал ситуацию Бабеев.

Благоустройство площади имени Куйбышева в крымской столице ведется за счет средств, поступающих в рамках соглашения Крыма и Москвы. Работы стартовали в середине апреля 2021 года. Всего на эти цели потребовалось 67,6 миллиона рублей. В проект включены пешеходная аллея, зона для отдыха и сухой фонтан.

Изначально благоустройство планировали завершить в октябре. Однако по ряду причин сроки сдвинусь. В частности, на площади обнаружили незаконное строение, которое в последствии успешно демонтировали. В настоящий момент работы на объекте находятся на финальной стадии, их намерены завершить в конце ноября.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50