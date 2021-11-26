В Симферополе план по вакцинации выполнен на 90%

Исполнение плана вакцинации от Covid-19 в Симферополе превысило 90% Фото: Архив "КП"

В Симферополе к настоящему моменту выполнено более 90% от плана вакцинации против Covid-19. Высокие темпы иммунизации фиксируются также в Армянске, Евпатории, Судаке и Феодосии, низкие - в Старом Крыму.

- На сегодняшний день лидером по темам вакцинации является столица нашей республики - Симферополь. Процент выполнения плана составляет более 90%, - сообщил в эфире телеканала «Крым-24» врио министра здравоохранения республики Константин Скорупский.

По данным Министерства здравоохранения Республики Крым, к настоящему моменту в регионе прошли вакцинацию первым компонентом более 865 тысяч человек, вторым - свыше 695 тысяч человек. Чтобы достичь популяционного иммунитета в Крыму необходимо привить не менее 80% взрослого населения, что составляет 1 212 687 человек.

Напомним, 25 ноября Крым опустился на 12 место в списке регионов РФ по суточному приросту Covid-19. В республике несколько дней подряд фиксируется снижение количества заражений коронавирусом.

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