Крым опустился на 12 место в списке регионов РФ по суточному приросту Covid-19

Крым опустился на 12 место среди регионов РФ по суточному приросту Covid-19 Фото: "КП" Архив

Среди регионов России по суточному приросту заболеваемости Крым занимает 12 место. Сутками ранее он был на 10, а до этого длительное время входил в пятерку лидеров по количеству заболевших. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением ковида.

В России за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 33 796 и составило 9 468 189 человек. В то же время в Республике Крым с 21 ноября наблюдается постепенное снижение суточного прироста инфицированных Covid-19. За истекшие 24 часа зафиксировали 651 зараженного. Выздоровели за минувшие сутки 649 человек, еще 24 пациента, к сожалению, скончались.

Ранее власти заявили о намерении разрешить работу заведениям общественного питания в Крыму ночью. Напомним, в настоящее время работа кафе, баров и ресторанов запрещена после 23.00. Кроме того, вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова предложила продлить действие сертификата для переболевших Covid-19 до года. Специалисты пришли к выводу, что приобретенный иммунитет сохраняется достаточно долго.

Напомним, с 25 октября допуск в общественные местам в Крыму осуществляется при предъявлении QR-кодов. Это предусмотрено новой редакцией указа главы региона Сергея Аксенова о введении режима готовности к ЧС из-за коронавируса.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50