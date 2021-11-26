Рабочие приступили к ремонту на водных сетях Фото: Архив "КП"

В Симферополе по некоторым адресам нет воды 26 ноября, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

Так, до 17.00 в связи аварией на сетях холодного водоснабжения будет ограничено водоснабжение (отклонение от графика) по адресам: улица Залесская (частично), улица Гавена (частично), улица 60 Лет Октября (ориентировочно), улица Аральская (частично), улица Баррикадная (частично), а также прилегающие улицы и переулки.

Кроме того, в связи с работами подрядной организации по переключению водопроводов и абонентов на новые трубопроводы возможны отклонения от графика и перебои водоснабжения до 08.00 часов 27 ноября по адресам: улица Гурзуфская, М.Залки, Коцюбинского, Битакская, переулок Клинический, улица Солнечная, Бабушкина, Киевская, Федько, Грибоедова, Партизанская, улица Суходольная, улица Фурманова, улица Чапаева, улица Щорса, улица Бетховена, улица Лебедева, переулок Ладыгина, переулок Гранитный, улица Тургенева, улица Фрунзе, улица Киевская (частично), улица Гаспринского, улица Ленинградская, улица Комсомольская, Крупская, Шмидта, микрорайон Солнечная долина, улица Воровского, улица Алуштинская, микрорайон Старый город, улица Ленина, улица Студенческая, улица 8 марта, улица Ефремова, улица Володарского, пер. Сквозной, улица Курчатова, переулок Подгорный, улица Краснознаменная, фабричный спуск, переулок Делегатский, переулок Скифский.

Ранее сообщалось, где будут отключения света в Симферополе и Севастополе 26 ноября.

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