В Крыму впервые провели эндоскопическую операцию на гортани

В Симферополе провели мастер-класс по микроэндоскопической лазерной хирургии гортани. Фото: пресс-служба Минздрава РК

В Симферополе провели уникальные для Крыма микроэндоскопические операции на гортани, сообщили в пресс-службе Минздрава РК. Они прошли базе Многопрофильного республиканского медицинского центра ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница имени Н.А.Семашко».

Мастер-класс для будущих специалистов провел руководитель научного отдела заболеваний гортани, заведующего отделением патологии гортани ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр оториноларинголоии ФМБА России», профессор, д.м.н. Нажмудинов Ибрагим. Для слушателей курса была обеспечена прямая трансляция из операционного зала.

- Выполнены четыре операции пациентам с патологией гортани, при которой поражается голосовой аппарат. Операции проведены через просвет гортани с использованием СО2 лазера. После проведения подобного современнейшего оперативного вмешательства пациенты в достаточно короткий период полностью восстанавливаются, - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что болезни, которые лечатся таким методом хирургического вмешательства, встречаются довольно часто. Раньше пациентов для получения подобного рода медпомощи отправляли в федеральные клиники, но в ближайшее время сложные операции начнут проводить и в Крыму.

Ранее сообщалось, что в Крыму впервые проведена малоинвазивная операция по замене одного из клапанов сердца. Такой вид хирургического лечения - один из самых сложных в кардиохирургии.

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