Жителю Симферополя грозит тюрьма за хранение и продажу оружия

Симферопольцу грозит 6 лет лишения свободы за хранение и продажу оружия. Фото: пресс-служба МВД по РК

Правоохранители в Симферополе задержали 51-летнего мужчину, который на одном местных рынков продал холодное оружие - штык-нож, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Криминалистическая экспертиза показала, что оружие является короткоклинковым боевым, военным холодным оружием, колюще-режущего действия к автомату Калашникова. Дома у подозреваемого в ходе обыска обнаружили огнестрельное оружие, а также самодельные боеприпасы.

Возбуждены уголовные дела, по признакам состава преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 222 УК РФ (незаконное приобретение, передача, хранение оружия), частью 7 статьи 222 УК РФ (незаконный сбыт гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, его основных частей и патронов к нему, огнестрельного оружия ограниченного поражения, его основных частей и патронов к нему, газового оружия, пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж, холодного оружия либо метательного оружия), частью 1 статьи 223 УК РФ (незаконные изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия, его основных частей, а равно незаконное изготовление боеприпасов к огнестрельному оружию).

Теперь подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы со штрафом в размере от ста до двухсот тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Керчи бывший борец с наркотиками приговорен к тюрьме за пособничество наркоторговле. Ему грозит 8 лет заключения.

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