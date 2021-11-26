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Общество26 ноября 2021 8:13

Сергей Безруков поделился кадрами со съемок в Керчи

Актер прокатился по городу на легендарной «Копейке»
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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Российский актер на съемках в Керчи. Фото: Сергей Безруков/скриншот из видео/instagram

Российский актер на съемках в Керчи. Фото: Сергей Безруков/скриншот из видео/instagram

Российский актер Сергей Безруков поделился со своими подписчиками в соцсетях кадрами со съемок фильма в Керчи. Решение провести съемки на Керченском полуострове связано с погодой, которая как раз соответствует сценарию фильма под рабочим названием «Последнее дело майора Бессонова», действия которого разворачиваются в Москве в 1974 году.

На кадрах видно, как актер колесит по городу на легендарном автомобиле ВАЗ-2101, который в народе получил название «Копейка».

- Помнят руки и ноги механику! На механике начал свой путь водителя, теперь вот пригодилось. Назад в 1974 год... «Смерть манекенщицы»... Студия Валерия Тодоровского. Работаем, - прокомментировал рабочий процесс Безруков.

Напомним, ранее Сергей Безруков, опубликовал короткое видео со съемочной площадки в Крыму, на котором рассказал свой рецепт борьбы с коронавирусом. Актер продемонстрировал подписчикам акробатический трюк, чтобы показать пользу профессионального спорта. Некоторые предположили, что вместо Безрукова сальто выполнил подготовленный дублер.

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