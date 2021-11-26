В этом году на новогоднее украшение Симферополя потратят 25 миллионов рублей

На новогодние украшение Симферополя потратят более 25 миллионов рублей Фото: Архив "КП"

Администрация Симферополя в этом году направит больше 25 миллионов рублей на покупку и обновление украшений, которые будут создавать праздничную атмосферу в городе на новогодние праздники. Об этом сообщила начальник департамента финансов горадминистрации Виктория Надолинская. Правда, о каких именно видах украшений идет речь, не уточняется.

- 25,3 миллиона рублей предлагается направить на приобретение, обновление, монтаж и демонтаж светодиодного оборудования к предстоящим новогодним праздникам, – сообщила Надолинская во время рассмотрения городскими депутатами поправок в бюджет.

Напомним, в прошлом году за счет бюджета республики для крымской столицы были приобретены новые праздничные украшения, в числе которых многочисленные уличные инсталляции и новая главная городская елка, на что израсходовали 100 миллионов рублей. Часть новогодних инсталляций даже стала повседневным «нарядом» Симферополя.

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