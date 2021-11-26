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Экономика26 ноября 2021 10:08

Крымское молочное предприятие вошло в топ-10 лидеров по России

С точки зрения технологий и профессионализма персонала у отрасли высокий потенциал
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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Крымское молочное предприятия вошло в десятку лидеров по России

Крымское молочное предприятия вошло в десятку лидеров по России

Фото: Анна КИРИЕНКО

Одно из предприятий по производству молока в Крыму вошло в десятку лидеров по производительности в России. Об этом свидетельствуют данные рейтинга самых эффективных молочных хозяйств по продуктивности Национального союза производителей Союзмолоко.

В список вошли молочные хозяйства страны, которые по своей продуктивности приближаются к уровню мировых лидеров молочной отрасли.

- Это позволяет рассчитывать на рост сектора не только с точки зрения возможностей увеличения объемов производства, но и повышения доходности и эффективности, конкурентоспособности и экспортного потенциала отрасли на мировом рынке, - сообщил генеральный директор Союзмолоко Артем Белов.

Кроме того, можно говорить о высоком потенциале отрасли с точки зрения технологий и уровня работы персонала с животными.

Ранее сообщалось, что власти Симферополя намерены на треть увеличить использование сельхозземель. На сегодняшний день используется лишь 65%.

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