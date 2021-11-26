В Ялте задержан «закладчик» с крупной партией наркотиков

В Ялте сотрудниками полиции задержан «закладчик» с крупной партией наркотиков. Фото: пресс-служба МВД по РК

В Ялте задержали 27-летнего местного жителя за оборот наркотиков, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым. По месту жительства у парня обнаружили 50 пакетов, содержащих разные виды запрещенных веществ, которые он приобрел в интернете с целью сбыта.

- Результаты экспертизы подтвердили, что изъятые вещества являются различными видами наркотиков, такими как «Марихуана», «Амфетамин», «Альфа-Соль», - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенное в крупном размере). Нарушителю грозит теремное заключение сроком до 12 лет.

Ранее сообщалось, что в Симферополе задержали девушку, развозившую наркотики на такси. Нарушительнице грозит до 20 лет тюрьмы.

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