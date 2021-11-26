Крымчанин пойдет под суд за неоднократное вождение в нетрезвом виде

Неоднократно судимый 49-летний житель Крыма вновь пойдет под суд Фото: Архив "КП"

Прокуратура Кировского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении неоднократно судимого 49-летнего местного жителя за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Последний приговор был вынесен в середине сентября 2021 года и спустя три недели обвиняемый вновь сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

- Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотрено статьей 264.1 УК РФ), - уточнили в пресс-службе прокуратуры.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено в Кировский районный суд.

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