Жители Симферополя раскритиковали ремонт улиц в городе

Граждане поделились снимками некачественно выполненных работ в соцсетях. Фото: Крым без цензуры/telegram

Жители Симферополя раскритиковали результат ремонта на улице Киевской, который выполнялся на средства федерального бюджета. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что рабочие выполнили работу недобросовестно: посреди заасфальтированной пешеходной дорожки торчит пень, а сам тротуар не доделан. Вдоль другой дорожки расположились «пляшущие» опоры теплотрассы. В целом результат благоустройства выглядит незавершенным и неряшливым.

Результат благоустройства выглядит незавершенным и неряшливым. Фото: Крым без цензуры/telegram

Как сообщили КП-Крым в пресс-службе местной администрации, данная ситуация находится на контроле, подрядная организация обязана сдать качественно выполненную работу.

- Объект у подрядчика не принят. Оценивает качество и объем выполненных работ специализированная организация. У нас в этом году работает ФАУ «РосКапСтрой». Более чем тщательно проверяют объекты, очень серьезные требования. Поэтому тот объект, снимки которого разместили в соцсетях, принят однозначно не будет. До момента приемки организацией, осуществляющей контроль строительства, оплата подрядчику произведена не будет, - пояснили в пресс-службе.

Вдоль одной из дорожек расположились «пляшущие» опоры теплотрассы. Фото: Крым без цензуры/telegram

Ранее сообщалось, что в Симферополе приступили к ремонту внутридворовых проездов по 9 адресам: Кржижановского 8-12, Тренева 2, Гагарина 42, Киевская 98А, Героев Сталинграда 19, 23, 25, 29, 31, 35, Марка Донского 20, Битакская 11, Аральская 67, а также на бульваре Франко 21. Завершение работ намечено на конец текущего года.

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