Новый знакомый крымчанки обчистил ее квартиру на 150 тысяч рублей

В Крыму задержали мужчину, который ограбил местную жительницу на 150 тысяч рублей Фото: "КП" Архив

В дежурную часть ОМВД России по Симферопольскому району обратилась 22-летняя местная жительница с заявлением о краже ценных вещей, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Девушка накануне произошедшего находилась со своим другом в баре, где познакомились с двумя жителями Симферополя. Компания решила продолжить вечер у заявительницы дома. Когда пострадавшая уснула, один из новых приятелей похитил из ее квартиры дорогостоящий мобильный телефон, беспроводные наушники, золотую цепь, кулон и серьги, а также зарядное устройство с блоком питания. Ущерб был оценен более чем на 150 тысяч рублей.

- В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска задержан 31-летний мужчина. Выяснилось, что украденное он продал, а полученные деньги потратил на собственные нужды, - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (кража). Мужчина может лишиться свободы на пять лет.

Ранее сообщалось, крымчанин пойдет под суд за неоднократное вождение в нетрезвом виде. Мужчина несколько раз привлекался к уголовной ответственности.

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