Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+1°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия27 ноября 2021 6:29

Крымчанка по ночам выкапывала кусты можжевельника под зданием сельской администрации

Расхитительнице клумб теперь грозит два года тюрьмы
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Полицейские по «горячим следам» раскрыли кражу кустов можжевельника. Фото: пресс-служба МВД по РК

Полицейские по «горячим следам» раскрыли кражу кустов можжевельника. Фото: пресс-служба МВД по РК

В Крыму женщина по ночам воровала кусты можжевельника под зданием администрации Новосельского сельского поселения, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

В ночь с 22 на 23 ноября было похищено с клумбы 4 куста можжевельника, а в ночь с 23 на 24 ноября еще 4 куста. Выяснилось, что 45-летняя местная жительница хотела, чтобы саженцы радовали глаз и во дворе ее частного дома.

- Отделом дознания ОМВД России по Черноморскому району проводится проверка по данному факту для принятия решения о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ (кража), - говорится в сообщении.

Саженцы вернули законному владельцу, а вот расхитительнице клумб теперь грозит два года тюрьмы.

Ранее сообщалось, что новый знакомый крымчанки обчистил ее квартиру на 150 тысяч рублей. Награбленное преступник продал, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50