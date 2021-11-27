Крымчанка по ночам выкапывала кусты можжевельника под зданием сельской администрации

Полицейские по «горячим следам» раскрыли кражу кустов можжевельника. Фото: пресс-служба МВД по РК

В Крыму женщина по ночам воровала кусты можжевельника под зданием администрации Новосельского сельского поселения, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

В ночь с 22 на 23 ноября было похищено с клумбы 4 куста можжевельника, а в ночь с 23 на 24 ноября еще 4 куста. Выяснилось, что 45-летняя местная жительница хотела, чтобы саженцы радовали глаз и во дворе ее частного дома.

- Отделом дознания ОМВД России по Черноморскому району проводится проверка по данному факту для принятия решения о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ (кража), - говорится в сообщении.

Саженцы вернули законному владельцу, а вот расхитительнице клумб теперь грозит два года тюрьмы.

Ранее сообщалось, что новый знакомый крымчанки обчистил ее квартиру на 150 тысяч рублей. Награбленное преступник продал, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50