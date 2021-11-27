В Симферополе объявлено штормовое: ожидается сильный ветер

В Симферополе в субботу ожидается сильный ветер. Фото: скриншот из видео/пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе в субботу, 27 ноября, объявлено штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе МЧС Крыма. Жителям и гостям города советуют соблюдать меры предосторожности во время непогоды.

- По информации крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 ноября в Симферополе ожидается усиление юго-восточного ветра с переходом на юго-западный скоростью 20-25 метров в секунду, - говорится в сообщении ведомства.

В связи с неблагоприятной погодой спасатели предупреждают о возможных чрезвычайных ситуациях, связанных с порывами линий электропередачи, падением деревьев, обрушением слабо закрепленных конструкций, повреждением кровли зданий. Не исключены также нарушения работы дорожных и коммунальных служб.

Ранее сообщалось, что 27 ноября в Крым и Севастополь нагрянули дожди и сильный ветер.

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