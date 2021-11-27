В Крыму назвали срок подачи иска к Украине из-за блокад

В регионе до мая 2016 года действовал режим ЧС, применялись веерные отключения потребителей Фото: Архив "КП"

Первый иск Крыма к Украине, касающийся ущерба от инициированных Киевом блокад полуострова, будет подан в Арбитражный суд в первом квартале 2022 года.

- Сегодня и юристы, и все, кто связан с этой проблемой, очень активно работают. Но тут видите, то коронавирус, то удаленка, объективные причины задержки есть. Стараемся как можно быстрее. Я думаю, что в этом году мы уже не успеем до конца года, думаю, что где-то в первом квартале 2022 года мы выйдем в суд, - приводит ТАСС слова первого вице-спикера Госсовета региона Ефима Фикса.

По его словам, юристы должны подкрепить сумму ущерба документами, которые не вызовут сомнений у суда.

Напомним, по результатам референдума в марте 2014 года Крым вошел в состав России. Однако власти Украины и большая часть стран Запада не приняли российский статус полуострова. В мае 2014 года в одностороннем порядке Киев перекрыл воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей жителей Крыма. В ноябре 2015 года из соседнего государства были полностью прекращены поставки электроэнергии на полуостров.

Ранее сообщалось, что в сумму ущерба, причиненного Крыму в результате энергетической блокады полуострова со стороны Украины в ноябре 2015 года, войдет стоимость энергомоста с Кубани вплоть до последнего километра проводов.

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