В администрации Симферополя обсудили профилактические меры по предупреждению возникновения ЧС. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Городские службы Симферополя переведены в режим повышенной готовности в связи с ухудшением погодных условий 27-30 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

Напомним, ранее в крымской столице было объявлено штормовое предупреждение. Жителям города рекомендовано соблюдать меры предосторожности.

- Содержать в готовности автомобильную технику и иную специализированную технику, оборудование, привлекаемые к ликвидации возможных ЧС, связанных с подтоплениями и распилом, уборкой аварийных деревьев, - говорится в сообщении.

Кроме того, МКУ Управление образования администрации города дано распоряжение содержать в готовности развертывание пунктов временного размещения для пострадавшего населения.

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