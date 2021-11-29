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Общество29 ноября 2021 6:23

Где в Симферополе и пригороде не будет воды 29 ноября

Проводятся ремонтные работы
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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Жителям указанных улиц следует сделать запасы питьевого ресурса

Жителям указанных улиц следует сделать запасы питьевого ресурса

Фото: Архив "КП"

В Симферополе и Симферопольском районе по некоторым адресам не будет воды 29 ноября, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».

Так, в крымской столице до 19.00 (ориентировочно) без воды остались улицы Декабристов, Морозова, Шполянской, Тренева, а также прилегающие улицы и переулки. Ограничения связаны с повреждением на сетях холодного водоснабжения по адресу улица Толстого-Декабристов.

В Симферопольском районе до 20.00 (ориентировочно) в связи с переустройством водопроводных сетей по адресу: пгт. Молодежное-5 , будет ограничено холодное водоснабжение по адресу: пгт. Молодежное-5.

Кроме того, до 10.00 (ориентировочно) воды не будет в поселке Аэропорт. Ограничения связаны с повреждением на сетях холодного водоснабжения.

Ранее сообщалось, где будут отключения света в Симферополе и Севастополе 29 ноября. На Крымском полуострове энергетики ведут ремонт.

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