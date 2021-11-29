Следком начал проверку по факту осквернения памятника в Севастополе

В Севастополе вандалы изрисовали мемориал погибшим в Крымской войне английским воинам. Фото: ГCУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю

В Севастополе вандалы осквернили мемориал погибшим в Крымской войне английским воинам в районе поселка Дергачи города Севастополя, сообщили в пресс-службе ГCУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

Хулиганы изрисовали памятник экстремистскими надписями и нецензурными словами. Надписи появились как на самом обелиске, так и на стенах, ограждающих монумент. Кроме того, комплекс, которому уже почти 30 лет, продолжает разрушаться и без участия вандалов.

- Поручено севастопольскому подразделению принять комплекс исчерпывающих мер, направленных на установление обстоятельств происшествия и лиц, совершивших противоправный поступок. Также будет дана оценка уполномоченным лицам и службам, ответственным за содержание комплекса, - говорится в сообщении.

В настоящий момент специалисты приступили к проверке обстоятельств произошедшего.

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