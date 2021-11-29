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Экономика29 ноября 2021 9:51

Ялтинский сирота дождался своей очереди на квартиру спустя 30 лет

Суд постановил выплатить компенсацию за сорванные сроки выдачи жилья
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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Администрация Ялты предоставила жилье сироте, стоявшему в очереди больше 30 лет

Администрация Ялты предоставила жилье сироте, стоявшему в очереди больше 30 лет

Фото: Архив "КП"

Администрация Ялты предоставила квартиру мужичине, который стоял в очереди на ее получение с 1990 года. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда Крыма.

Мужчина обратился в суд в 2018 году с требованием обязать местные власти обеспечить ему жилое помещение. В том же году суд постановил выделить ему жилье в черте города в разумный срок. Осознав, что в деле образовался застой, сирота обратился в верховный суд с требованием обязать исполнить ранее принятое решение и выплатить компенсацию за срыв сроков.

- Разрешая спор, Верховный Суд РК пришел к выводу о нарушении права гражданина на исполнение судебного акта в разумный срок, поскольку административными ответчиками не приняты надлежащие меры к своевременному исполнению вступившего в законную силу решения Ялтинского городского суда РК, – уточнили в пресс-службе.

Теперь, спустя более 30 лет, мужчина получит долгожданное жилье. Кроме того, суд постановил выплатить ему компенсацию за срыв сроков выдачи квартиры.

Ранее сообщалось, что в Крыму детям-сиротам и детям, оставшимся без родительского попечения, планируют выдавать сертификаты на улучшение жилищных условий. Воспользоваться ими они смогут с 23 лет.

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