Суд в Крыму оштрафовал подрядчика на 74 миллиона рублей за невыполнение условий госконтракта

Суд в Крыму оштрафовал компанию на 74 миллиона рублей за невыполнение условий госконтракта Фото: архив "КП"

Подрядная организация, которая занималась реконструкцией насосной станции Феодосийского водохранилища, оштрафована на 74 миллиона рублей за нарушение срока выполнения муниципального контракта. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Кировского района Республики Крым. Сумма неисполненных обязательств превысила 149 миллионов рублей.

- В отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по части 7 статьи 7.32 КоАП РФ (нарушение порядка заключения, изменения контракта), - говорится в сообщении.

Подрядная организация судом признана виновной, ей назначено наказание в виде штрафа размером 74 миллиона рублей. Постановление в законную силу не вступило. Контракт с фирмой был расторгнут. Работы продолжает другая компания. Ход и результаты проведения реконструкции взяты на контроль в прокуратуре.

Подрядчик осужден за отмывание денег при строительстве школы в Евпатории. Наказание он будет отбывать в исправительной колонии режима.

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