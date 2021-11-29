Массовых гуляний на Новый год в Севастополе не будет из-за Covid-19

Севастополь в этом году будут украшать одиннадцать праздничных елок Фото: Архив "КП"

В этом году в Севастополе на Новый год не будет массовых гуляний у городской елки, как и праздничного концерта. Об этом на аппаратном совещании в правительстве сообщил губернатор Михаил Развожаев. Такое решение принято в связи с непростой эпидемиологической обстановкой в регионе.

-У нас из-за ковида, к сожалению, в этом году не будет концерта уличного, не будет массового открытия елки, но она, понятно, появится и будет все равно город украшен, – сказал глава города.

Напомним, в Республике Крым последнюю неделю наблюдается снижение количества суточного прироста инфицированных, как и в Севастополе. За истекшие сутки в городе-герое зафиксировали 212 новых случаев заболевания коронавирусом, всего с начала пандемии - 48 556 человек. Тем не менее, в регионе продолжают действовать ковидные ограничения.

Однако, несмотря на запреты, город к праздникам должен иметь соответствующую атмосферу. Мэр города распорядился продумать, как обеспечить достаточную праздничную иллюминацию. Как сообщил глава департамента городского хозяйства Севастополя Евгений Горлов, в городе-герое в этом году установят одиннадцать елок.

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