На ярмарке в Симферополе было реализовано 90 тонн продукции

Всего свою продукцию на ярмарках в крымской столице представляют более 100 местных товаропроизводителей. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе 27 и 28 ноября состоялись сельскохозяйственные ярмарки, в которых приняли участие более 100 товаропроизводителей Крыма, сообщили в пресс-службе местной администрации.

На ярмарочных мероприятиях жителям и гостям города представили широкий ассортимент товаров. Местные фермеры смогли реализовать около 90 тонн экологически чистой продукции.

- Подобные ярмарочные мероприятия - это отличная возможность для населения купить свежую и качественную продукцию по сниженной цене. Ведь на ярмарке крымские фермеры реализуют свою продукцию без посредников и наценок, напрямую, - цитирует пресс-служба начальника управления торговли и бытового обслуживания населения администрации Симферополя Олега Симонова.

За период с 19 по 25 ноября в Крыму проведено 276 сельскохозяйственных ярмарочных мероприятий, реализовано более 645 тонн сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки.

Ранее сообщалось, что в крымской столице определили дополнительные места для проведения ярмарок по воскресеньям.

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