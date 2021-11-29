Суд приговорил 53-летнего жителя Феодосии к тюрьме за продажу наркотиков

Житель Феодосии осужден за незаконный сбыт наркотических средств Фото: Архив "КП"

Кировским районным судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении 53-летнего жителя Феодосия, которые обвиняется в сбыте наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым. Экспертиза показала, что запрещенное вещество - экстракт маковой соломки.

- Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств), - говорится в сообщении.

Подсудимому грозит 4 года исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил.

Ранее сообщалось, что в Ялте задержан «закладчик» с крупной партией наркотиков. Парень может лишиться свободы на 12 лет.

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