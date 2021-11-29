Крымские школы получили 53 новых автобуса

Школы Крыма получили 53 новых автобус. Фото: пресс-служба правительства РК

Глава Крыма Сергей Аксенов вручил представителям муниципалитетов ключи от 53 новых школьных автобусов.

- В Крыму потребность в школьных автобусах в 2021 году полностью закрыта, — цитирует Крымская газета главу республики.

Больше всего автобусов — по 8 — получили школы Бахчисарайского и Джанкойского района. Красногвардейский район получил 6 автобусов, Белогорский и Ленинский — 5, Симферопольский район — 4, Судак — 4, Ялта — 3, Сакский, Первомайский, Советский и Черноморский по 2. Всего с 2015 года было приобретено 285 школьных автобусов.

Ранее сообщалось, что ремонт 40 разукомплектованных автобусов в Симферополе завершат до конца года. Это должно решить проблему нарушения графиков движения общественного транспорта.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50