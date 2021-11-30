Дождь, сильный ветер и мокрый снег обрушатся на Крым после обеда

Накануне в Крыму действовало штормовое предупреждение. Фото: Соцсети

Теплая безветренная погода продлится недолго. Во второй половине дня в Крыму снова ожидают резкое ухудшение погодных условий. Как сообщили КП-Крым в местном гидрометцентре, на полуостров вновь придет шквалистый ветер с дождем и мокрым снегом.

- После обеда мы ждем резкую смену погоды. Местами будут идти сильные дожди, ветер до 25 м/с, но точно сказать, до какой скорости он будет усиливаться, пока не можем сказать. Сильный ветер с дождем сохранится и ночью, осадки ночью до утра. Дождь может перейдет в снег, – отметила начальник гидрометцентра Татьяна Любецкая.

Напомним, накануне в Крыму действовало штормовое предупреждение из-за сильного порывистого ветра. Порывы в Симферополе достигали 20 метров в секунду, максимум был зафиксирован на Южном берегу Крыма - до 32 метров в секунды.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50