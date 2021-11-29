Ураганный ветер и поваленные деревья: Стихия в Крыму продолжает набирать силу

Это не первые случаи за последние дни, когда сильный ветер валит деревья. Фото: Плохие новости Крым|Симферополь|Севастополь ДТП/VK

К концу дня в Симферополе сильный ветер набрал силу. Природная стихия продолжает наносить урон имуществу жителей и других городов Крыма. Кадры новых разрушительных последствий очевидцы опубликовали в соцсетях.

Подписчики сообщества выражают сочувствие владельцам авто, которые оказались под поваленными деревьями, и рассказывают о личных происшествиях: у кого-то ствол древа рухнул во дворе, кто-то до сих пор сидит без света, кто-то наблюдает из окна, как сотрудники МЧС трудятся на местах ЧС.

Мэр Симферополя Валентин Демидов лично выехал на место происшествия, чтобы оценить сложившуюся обстановку. На место уже прибыли и городские спецслужбы, которые своевременно устраняют разрушительные последствия непогоды.

Городские службы трудятся на местах, устраняя последствия ураганного ветра. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Рабочим приходится распиливать поваленные деревья, чтобы разгрузить проезды и проходы в городе.

- Погода ухудшилась. Фиксируются сильные порывы ветра. В городе много поваленных деревьев, оборванных проводов, обесточено несколько районов крымской столицы. Все службы переведены в повышенную готовность, работники оперативно устраняют все проблемы, - доложил обстановку в городе Демидов.

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Ялте в настоящий момент не менее напряженная ситуация. Как сообщила глава местной администрации Янина Павленко, очень непростые погодные условия могут ухудшиться.

Непогода наводит беспорядок и в курортной столице республики. Фото: Янина Павленко/telegram

- Очень прошу родителей завтра не отпускать детей самих в школы и детские сады, а по возможности – оставить их дома. Обращаюсь также к работодателям – отнестись с пониманием к ситуации и где это возможно перейти на дистанционный формат работы! Еще раз – берегите себя, оставайтесь дома, - сообщила градоначальница.

Возможно, ущерб нанесен и некоторым строениям в городе. Фото: Янина Павленко/telegram

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