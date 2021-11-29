В Крыму из-за сильного ветра на 29 и 30 ноября объявили штормовое предупреждение Фото: Архив "КП"

В Крыму до конца суток объявили штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе МЧС по республике.

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие два часа и до конца суток 29 ноября на полуострове ожидается ураганный ветер до 30-35 м/с.

В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах, возможны подтопления территорий, - предупредили в ведомстве.

Напомним, из-за сильного ветра в Симферополе массово начали падать деревья. Как сообщили КП-Крым в пресс-службе местной администрации, сейчас по городу работают три аварийные бригады, которые устраняют последствия урагана.

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