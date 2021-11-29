В Симферополе и пригороде пропал свет из-за защиты на трансформаторных подстанциях

В Симферополе из-за сильных порывов ветра по некоторым адресам пропал свет. Фото: пресс-служба МЧС по РК

В Симферополе вечером 29 ноября пропало электричество по некоторым адресам из-за непогоды. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым, сработала автоматическая защита на трансформаторных подстанциях города.

Напомним, из-за сильного ветра ориентировочно к 18.30 центр Симферополя остался без света. Электричество исчезло и на других улицах города.

- В связи с сильными порывами ветра до 26 метров в секунду произошло сработка автоматов защиты на трансформаторных подстанциях города Симферополь, - говорится в сообщении.

Уточняется, что происходят веерные отключения абонентов в крымской столице, а также в селах Каштановое, Партизанское и Константиновка Симферопольского района. Организовано взаимодействие с Крымэнерго, к местам отключения направлены аварийные бригады.

Штормовое предупреждение в городе объявлено с 26 ноября. Последствия непогоды уже дали о себе знать: ураганный ветер в Симферополе валит деревья и ломает заборы. Аварийные бригады спасают город от последствий.

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