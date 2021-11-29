Ураганный ветер в Симферополе валит деревья и ломает заборы

Ветки в основном задевают линии электропередач и автомобили. Фото: Автопартнер Крым Севастополь ДТП/ ВК
Из-за сильного ветра в Симферополе массово начали падать деревья. Как сообщили КП-Крым в пресс-службе местной администрации, сейчас по городу работают три аварийные бригады, которые устраняют последствия урагана.
- Пока у нас 5 зафиксированных обращений, все в работе. Сейчас работает 3 аварийные бригады МБУ «Город», которые занимаются распилом упавших деревьев, - отметили в администрации.
Автовладельцев призывают убирать машины под навесы. Фото: Автопартнер Крым Севастополь ДТП/ ВК
Обращения все еще продолжают поступать, а пользователи в соцсетях публикуют шокирующие кадры поваленных деревьев, сломанных заборов и помятых машин. Ветки в основном задевают линии электропередач и автомобили.
Бригады убирают последствия урагана. Фото: Автопартнер Крым Севастополь ДТП/ ВК
- Владелец авто, убирай свою ласточку. Над ней коряга висит, ветер дунет, коряга будет в лобовом, - предупреждают комментаторы.
Ветер сносит заборы и деревья. Фото: Автопартнер Крым Севастополь ДТП/ ВК
Напомним, в Крымском гидрометцентре уже сообщали о штормовом предупреждении. По данным синоптиков, в конце ноября погода должна была резко поменяться. Из-за холодного фронта на полуострове ожидали дожди, холодный юго-восточный ветер до 25 м/с и даже снег.
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